NICOSIE, 18 jan (AFP) - Un consortium mené par des entreprises

françaises,

dont le groupe de BTP Bouygues Bâtiment, est proche de conclure un accord de



346 millions d'euros avec le gouvernement chypriote pour la réhabilitation

des

aéroports de Larnaca et Paphos, dans cette île prisée par le tourisme

international.

"Nous en sommes proches, mais il n'y a pas encore d'accord. Il y a encore du travail à faire", a expliqué mardi Alecos Michaelides, un responsable du ministère chypriote des Transports.

"Jusqu'à ce jour, nous progressons très bien et nous nous attendons à des progrès dans les prochaines semaines", a-t-il ajouté.

Ce projet prévoit un accord de type BOT (Build-Operate-Transfer) de partenariat public-privé qui donnera aux investisseurs une concession de 25 ans sur l'exploitation des deux nouveaux aéroports dont l'ouverture est prévue en 2007 à Larnaca et 2006 à Paphos.

Le consortium Hermes Airports constitué pour ce projet rassemble notamment Bouygues Bâtiment, la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, Egis (filiale finance de la Caisse des dépôts et consignations), le groupe chypriote Charilaos, Hellenic Mining Company, Iacovou Brothers, de même qu'un syndicat bancaire conduit par la Royal Bank of Scotland où figure la Société Générale UK et ABN Amro.

Les partenaires du consortium pensent pouvoir tabler sur un chiffre d'affaires annuel cumulé de 3,5 millions de livres chypriotes (6 millions d'euros) pour l'exploitation des deux aéroports qui devraient atteindre une capacité de 10 millions de voyageurs/an en 2007 et 15 millions en 2015. Interrogé à Paris, le groupe Bouygues Bâtiment a refusé de commenter ces informations. Une source bancaire informée a cependant confirmé l'avancement des discussions.