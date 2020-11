Accord entre Depa et Edison pour un gazoduc entre la Grèce et l'Italie



ATHENES, 27 avr 2005 (AFP) - L'entreprise de gaz naturel grecque Depa et le groupe italien d'énergie Edison ont signé mercredi à Athènes un mémorandum pour la construction d'un gazoduc entre les deux pays, qui servira à acheminer du gaz naturel de la mer Caspienne et de la Turquie vers l'Europe via la Grèce.

Un gazoduc terrestre d'une longueur de 600 km doit relier en Grèce Komotini (nord-est) avec Stavrolimenas (nord-ouest) où un autre gazoduc sous-marin d'une longueur de 220 km devrait relier la Grèce à l'Italie, a indiqué l'Agence de presse d'Athènes (Ana, semi-officielle). Le coût du gazoduc terrestre est estimé à 350 M EUR, tandis que celui du gazoduc sous-marin serait de 600 M EUR, selon l'Ana. Les deux sociétés vont partager à part égale les dépenses de construction de cet ouvrage qui sera dirigé par le consortium "Poseidon Co", constitué par Depa et Edison. La Grèce devrait essayer de financer une partie du gazoduc par des fonds européens et notamment du 4ème Cadre communautaire d'Appui (CCA), selon l'Ana. Ce gazoduc devrait rejoindre celui qui sera construit entre la Turquie et la Grèce. En 2004, les deux pays se sont engagés à entamer chacun de leur côté la construction d'un gazoduc qui devrait transporter le gaz d'Azerbaïdjan et d'autres producteurs régionaux vers l'Europe à travers la Grèce et vraisemblablement l'Italie à partir de 2006. La longueur du gazoduc gréco-turc devrait être de 300 km, dont 209 km sur le territoire turc. Il doit commencer à Karacabey, dans le nord-ouest de la Turquie, et traverser la mer de Marmara jusqu'en Grèce.

