PARIS, 21 déc 2004 (AFP) - Le président de l'Assemblée des chambres

françaises de commerce et d'industrie (ACFCI), Jean-François Bernardin, a

estimé mardi que l'Etat devait réformer la taxe professionnelle (TP) en

prenant à sa charge le tiers des contributions, comme le réclame également

le

Medef.

"Ce que nous disons, comme le Medef, c'est qu'il faut que le tiers, c'est-à-dire grosso modo ce qui concerne le département et les régions, soit prélevé autrement que par la taxe professionnelle", a-t-il expliqué sur BFM.

"Il faut garder la taxe professionnelle pour les communes et les groupements de communes. Ensuite (...), l'Etat doit réduire l'ensemble des prélèvements et essayer de faire prendre en charge sur son budget la partie départementale et la part régionale", a-t-il estimé.

"Si on transfère la totalité de la taxe professionnelle dans un nouvel impôt avec des bases différentes, on va recréer une taxe sur les salaires et pénaliser l'emploi", a-t-il conclu.