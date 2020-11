MADRID, 30 sept (AFP) - Le premier groupe espagnol de BTP et services, ACS,

projette de s'allier à la firme allemande Solar Millenium pour construire à

Guadix, en Andalousie (sud), la plus grande centrale thermosolaire au monde,

a-t-on appris jeudi auprès d'un de ses porte-parole à Madrid.

"Le projet de centrale thermosolaire est en développement et dépend de l'autorisation d'administrations", a affirmé à l'AFP cette source du groupe ACS, dirigé par le président du club de football Real Madrid, Florentino Perez. Il s'agit d'une centrale "générant de l'énergie électrique à partir de transformateurs qui recueillent la lumière du soleil" qui devrait être "la plus grande au monde en termes d'énergie produite", selon la même source, qui a toutefois refusé de préciser la puissance et le coût de celle-ci, ainsi que la participation exacte d'ACS dans le projet et sa date d'ouverture.

Selon le quotidien économique espagnol Cinco Dias, la capacité de la centrale sera de 100 Mégawatts, distribués en deux groupes de 50 Mégawatts chacun. Le projet d'un coût de 500 millions d'euros environ devrait être opérationnel en 2006, assure le quotidien. Selon des sources proches du projet citées par Cinco Dias, la centrale approvisionnera 180.000 foyers et évitera l'émission de 157.000 tonnes annuelles de CO2 (gaz carbonique) dans l'atmosphère.

ACS a fusionné l'an passé avec le groupe Dragados, et réalisé au premier semestre 2004 un bénéfice net de 214,1 millions d'euros, en hausse de 23% par rapport au résultat pro forma de la même période 2003.