PARIS, 21 avr 2005 (AFP) - Le coût de la reconstruction de la toiture de la

jetée d'embarquement du terminal 2E de l'aéroport Roissy-Charles De Gaulle,

désormais estimé à 150 millions d'euros, sera "très largement couvert par les

assurances", a déclaré jeudi le président d'ADP Pierre Graff.

Jusqu'alors, Aéroports de Paris évaluait le coût de cette opération à "plus de 100 millions d'euros".

"Le groupe Axa a reconnu l'existence d'un dommage et a accordé sa garantie sur l'ensemble de ce dommage", a précisé le directeur financier Laurent Galzy.

Par ailleurs, la compagnie aérienne Air France n'a déposé pour l'heure aucune demande de d'indemnisation auprès d'ADP pour compenser les pertes d'exploitation provoquées par l'accident, selon M. Graff .

ADP avait annoncé en mars avoir opté pour une démolition puis une reconstruction totale de la voûte de la jetée d'embarquement du terminal 2E, dont l'effondrement partiel, le 23 mai 2004, avait fait quatre morts et trois blessés.

Cette option est la plus coûteuse et la plus longue, mais "un seul et unique critère a joué: la sécurité des personnels et des passagers", avait fait valoir M. Graff dans un entretien à l'AFP.

Selon le gestionnaire des aéroports parisiens, le chantier se terminera "pendant la saison aéronautique d'hiver 2007/2008", qui s'étale de fin octobre à fin mars.