BLAGNAC (Haute-Garonne), 14 oct 2004 (AFP) - Le site d'AéroConstellation,

une immense zone d'aménagement concerté (ZAC) qui entend devenir "le plus

grand site d'activités aéronautiques d'Europe" avec notamment l'usine

d'assemblage des futurs Airbus géants A380, est inauguré vendredi, moins de

trois ans après le lancement de sa construction.

AéroConstellation, accolé à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, s'étend sur 270 hectares à cheval sur Blagnac et les communes voisines de Cornebarrieu et Aussonne. A terme, deux "villes nouvelles" reliées à Toulouse par un tramway, Andromède et Monges-Croix du Sud (4.500 logements, 80.000 mètres carrés de bureaux et 70 hectares d'espaces verts) verront le jour dans le projet global.

AéroConstellation a été aménagé autour des 150.000 mètres carrés des huit modules de l'usine d'assemblage de l'A380, baptisée "Jean-Luc Lagardère" et inaugurée en mai dernier, et des ateliers de maintenance d'Air France Industries. "C'est une opération exemplaire car ambitieuse, et qui a montré la capacité de la puissance publique à tenir délais et coûts", se félicite le maire PRG de Blagnac, Bernard Keller.

"Il a fallu tout faire en même temps, et ça a marché. Tous les partenaires, Airbus, Air France, les syndicats d'économie mixte, les services de l'Etat, les collectivités, tout le monde a mis du sien, et les casquettes politiques ont été mises de côté au nom de l'intérêt général", ajoute Alain Garrès, directeur de Blagnac-Constellation, une des sociétés d'économie mixte du projet.

Airbus, qui emploie 2.000 personnes sur le site et un millier indirectement à travers les sous-traitants d'études, compte effectuer les premiers essais en vol de son gros porteur de plus de 500 places au premier semestre 2005. La communauté d'agglomération du Grand Toulouse, qui assure la maîtrise d'ouvrage d'AéroConstellation, a financé le projet à hauteur de 90 MEUR, le Conseil général prenant en charge les travaux de voierie (50 MEUR) et le Conseil régional apportant 15 MEUR.