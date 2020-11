PARIS, 8 sept 2005 (AFP) - Le président du Conseil régional d'Ile-de-France Jean-Paul Huchon (PS) a appelé jeudi le gouvernement à "sortir de son mutisme"

en ce qui concerne la création d'une "Agence foncière régionale" (AFR), susceptible selon lui d'enrayer la pénurie de logements.

La création d'une AFR en Ile-de-France avait été votée en 2004 par tous les groupes, à l'exception du FN, et l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin avait donné son accord. Mais alors que le décret était attendu pour début 2005, "l'Etat ne donne pas de réponse", a déclaré M. Huchon, lors d'une conférence de presse axée sur le logement, les transports et l'emploi. Il a rappelé l'effort de la région, dont le logement n'est "pourtant pas de la compétence" : "en 2005 le budget est de 203 M EUR (contre 48 M EUR en 1997), soit deux fois plus que le budget de l'Etat pour le logement en IDF, de 100 M EUR".

Mais, a-t-il ajouté, "on ne pourra régler la crise du logement en Ile-de-France par les seuls moyens budgétaires". Pour construire les logements nécessaires, a-t-il dit, il faut acquérir des terrains. Etant donné le prix du marché (450 EUR le m2 en moyenne), cela ne peut se faire qu'avec une AFR "qui puisse acheter des terrains afin de les vendre à des constructeurs".

Selon lui, "tous les acteurs sont d'accord". "Alors pourquoi n'y arrive-t-on pas ?", a-t-il dit, en pointant l'attitude des responsables politiques des Yvelines et des Hauts-de-Seine (membres de l'UMP) qui "bloquent l'action de l'Etat". On compte 300.000 demandeurs d'un logement social en Ile-de-France dont 100.000 à Paris.