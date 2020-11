BORDEAUX, 7 sept 2004 (AFP) - Le député-maire de Bordeaux Alain Juppé a maintenu ses exigences envers Alstom, constructeur du nouveau tramway sans fil, en affirmant mardi que revenir à une alimentation par câble caténaire restait "faisable" si l'alimentation par le sol (APS) ne fonctionnait pas "de façon satisfaisante".

"Si jamais nous avions la conviction que cela ne marche pas, le retour à l'alimentation aérienne par des caténaires est faisable", a-t-il dit au cours d'une conférence de presse à Bordeaux. Exaspéré par les pannes à répétition survenues depuis la mise en service du "tram sans fil", M. Juppé avait menacé début juillet d'abandonner le système ultra-moderne d'APS si le tramway ne fonctionnait pas à "95% ou 96%" à la rentrée. Une décision finale à ce sujet doit être prise le 16 septembre.

"Aujourd'hui pour la ligne A et la ligne C ça va (...), en revanche sur la ligne B cela ne marche pas encore, il y a des efforts à faire", a affirmé M. Juppé mardi tout en soulignant qu'il souhaitait plus que tout obtenir un "degré suffisant de fiabilité". Car abandonner l'APS "serait une décision lourde financièrement, en terme de calendrier et de travaux mais aussi en terme d'image, aussi bien pour l'entreprise que pour la Communauté urbaine" de Bordeaux, a-t-il souligné. Remettre une alimentation aérienne sur les 11 km actuellement en APS représenterait un surcoût de 6,3 millions d'euros et au moins 19 mois de travaux nocturnes; réduire la portion APS au seul centre-ville, soit environ 6 km, coûterait 2,3 millions d'euros et quinze mois de travaux, le tout à la charge des constructeurs.