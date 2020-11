PARIS, 21 sept 2004 (AFP) - La société Ristretto a déposé un projet de

garantie de cours visant les actions de la société Algeco au prix unitaire de

98,57 EUR, a annoncé mardi l'Autorité des marchés financiers.

"La société Ristretto propose d'acquérir au prix unitaire de 98,57 euros,

correspondant à un prix de 100 euros par action avant versement par Algeco, le

30 septembre 2004, d'un dividende de 1,43 EUR par action au titre de

l'exercice clos le 31 décembre 2003, la totalité des actions Algeco non

détenues, directement et indirectement, par elle, soit 1.577.581 actions

Algeco", indique l'AMF.

Algeco, coté au second marché, a terminé la séance mardi à 99,85 euros, en hausse de 0,05%. La société Ristretto a acquis le 16 septembre 2004 un bloc de 2.556.179 actions Algeco auprès de TUI Beteiligungs, au prix unitaire de 100 EUR, représentant 53,50% du capital et 46,55% des droits de vote de Algeco", rappelle le communiqué. Ristretto "détient, à ce jour, directement et indirectement 3.200.759 actions Algeco représentant 66,98% du capital et 70,01% des droits de vote de Algeco", selon le communiqué.

Dans l'hypothèse où Ristretto viendrait à détenir plus de 95% des droits de vote, la société déposera, dès la clôture de l'opération de garantie de cours, "un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions Algeco demeurant dans le public", poursuit le communiqué. L'AMF a demandé à Euronext Paris de suspendre la cotation des actions Algeco jusqu'à nouvel avis, est-il précisé.