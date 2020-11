Algeco: Ristretto monte à 98,89% du capital et 98,49% des DDV (AMF)

PARIS, 5 nov 2004 (AFP) - La société Ristretto SAS est encore montée au

capital de la société française Algeco (bâtiments modulables), dont elle

détient directement et indirectement, via Ristretto Finance, 98,89% du capital

et 98,49% des droits de vote, a annoncé vendredi l'Autorité des marchés

financiers (AMF).

Dans le cadre de la garantie de cours initiée par la société Ristretto SAS sur les actions Algeco, Ristretto a porté sa participation directe et indirecte au capital à 98,89% contre 89,98% à la mi-octobre. La garantie de cours visant les actions Algeco, au prix unitaire de 98,57 EUR, ouverte le 11 octobre, s'est terminée le 29 octobre, rappelle l'AMF.

