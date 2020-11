ALGER, 9 jan (AFP) - Le Premier ministre portugais Pedro Santana Lopes a quitté Alger dimanche au terme d'une visite officielle de deux jours au cours de laquelle il a notamment signé un traité d'amitié et de coopération, a-t-on appris de source officielle.

Le traité signé par M. Lopes et le président algérien Abdelaziz Bouteflika prévoit un sommet annuel entre les chefs d'Etat des deux pays et des consultations de hauts niveaux entre les ministres des Affaires étrangères.

En outre, un protocole d'accord de partenariat a été signé entre la Société algérienne de gestion des participations (SGP-Sintra) et la société portugaise Texei Edward portant sur la coopération dans le domaine des travaux publics, selon la même source. Alger et Lisbonne avaient signé, en septembre dernier, un accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements, lors de la visite de M. Ouyahia au Portugal.

Lors d'un point de presse, M. Lopes a estimé que le Traité d'amitié signé samedi "traduit la volonté des dirigeants des deux pays, de nos peuples et de nos opérateurs économiques d'approfondir davantage les relations bilatérales dans différents domaines". "L'Algérie est un partenaire privilégié et sa dimension économique est très importante au moment où ce pays connaît une période d'expansion et d'investissements", a-t-il souligné.

Il a expliqué que l'intérêt du Portugal pour l'Algérie s'appuyait sur des "raisons politique et géographique ainsi que par la conjoncture économique favorable de ce pays où le Portugal veut s'associer au plan de développement, à la construction d'infrastructures et au programme de privatisation initié par le gouvernement".

M. Lopes a fait par de l'engagement des entreprises portugaises à investir en Algérie, ajoutant que les deux pays "vont travailler très rapidement et en permanence sur des lignes de financement afin de créer des conditions et des opportunités d'investissements".

Annonçant la prochaine visite à Alger d'une délégation militaire, Il a affirmé que l'Algérie et le Portugal devaient coopérer dans la lutte contre le terrorisme pour assurer la sécurité en Méditerranée. Au cours de sa visite M. Lopes a été reçu par le président algérien Abdelaziz Bouteflika et a eu des entretiens avec son homologue Ahmed Ouyahia, ainsi que les présidents du Conseil de la Nation (sénat) Abdelkader Bensalah et de l'Assemblée nationale Ammar Saadani.