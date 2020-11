PARIS, 23 jan 2005 (AFP) - Un protocole d'accord pour la construction d'hôtels en Algérie a été signe ce week-end à Paris entre le groupe français Accor et le groupe algérien Merhi, a-t-on appris dimanche soir auprès d'une porte-parole du leader européen de l'univers du voyage, du tourisme et des services aux entreprises

Aucune autre information n'a été donnée par Accor sur ce protocole d'accord, la porte-parole se contentant de mentionner un projet d'hôtel Ibis (2 étoiles) à l'aéroport d'Alger. De son côté M. Djillali Mehri, PDG du groupe Mehri, a indiqué à l'agence algérienne APS que ce protocole d'accord portait sur la construction à terme en Algérie de 36 hôtels, essentiellement des Ibis, sur l'ensemble du territoire algérien.

Pour M. Mehri, le protocole d'accord souligne que les "parties conviennent d'initier immédiatement" les premiers projets et d'entamer la création de la société commune "pour introduire la demande d'octroi d'avantages dérogatoires auprès du conseil national d'investissement et de formaliser la demande d'attribution des terrains identifiés". Accor, présent dans 140 pays avec 150.000 collaborateurs, gère près de 4.000 hôtels et vient d'entrer pour 28,9% au capital du Club Méditérranée.