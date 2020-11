FRANCFORT (Allemagne), 7 juil (AFP) - Le gouvernement allemand a décidé

de vendre 78.000 appartements à un fonds d'investissement américain, Fortress, pour un prix évalué à 3,7 milliards d'euros, appelé à soulager les finances publiques du pays, affirme mercredi le Financial Times.



Fortress était en concurrence avec un autre fonds, Terra Firma, véhicule financier de l'homme d'affaires britannique Guy Hands, qui offrait un peu moins, 3,5 mds EUR, mais apportait des garanties sociales pour les occupants des logements plus généreuses, croit savoir le quotidien économique, citant des sources proches du dossier.

Le ministère allemand des Finances n'était pas immédiatement joignable pour commenter. Le prix de la transation inclut une reprise de dette de 1,4 md EUR, selon le Financial Times. Il doit servir en principe au financement des retraites en Allemagne, les appartements appartenant à une filiale de la principale caisse de retraite publique du pays, le Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA), via une société immobilière baptisée Gagfah.

Fortress a accepté les conditions imposées par le gouvernement allemand: une limitation des hausses possibles de loyers (pas plus de 1,5% par an au cours des cinq prochaines années) et la possibilité offerte aux locataires d'acquérir en priorité leur appartement avec un rabais de 15% sur le prix du marché.

Berlin avait déjà vendu en mai pour 2 milliards d'euros des appartements à un fonds américain, Cerberus, allié à la banque américaine Goldman Sachs. Ces cessions entrent dans le cadre de la politique de privatisations du gouvernement visant à soulager le budget et à réduire les déficits.