BERLIN, 12 mai 2005 (AFP) - Le numéro deux du bâtiment en Allemagne Bilfinger Berger a affiché jeudi son optimisme pour l'exercice en cours, tout comme l'avait déjà fait mercredi le numéro un Hochtief, ce qui donne un peu d'espoir pour un secteur encore profondément déprimé.

Bilfinger Berger a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2005 malgré un premier trimestre où il a accusé une perte nette de 3 millions d'euros, inchangée sur un an et qui était attendue par les analystes.

Désormais, il attend un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros, alors qu'il tablait jusqu'ici sur 6,5 milliards d'euros. Il table aussi sur une progression significative de son résultat net.

Fort d'une progression de 3% de son chiffre d'affaires de janvier à fin mars, et surtout d'un bond de 31% de ses entrées de commandes, le groupe a assuré connaître une évolution exceptionnellement bonne. La veille, son concurrent Hochtief, leader du BTP en Allemagne, avait déjà relevé ses prévisions de résultats pour 2005 après avoir vu ses bénéfices progresser fortement au premier trimestre.

Le groupe table désormais sur une hausse d'environ 25% de son bénéfice imposable, et de plus de 50% de son bénéfice net. Il prévoyait auparavant une progression de 5 à 10% de son bénéfice imposable, et indiquait seulement que le bénéfice net devrait progresser à un rythme supérieur.

De quoi redonner un peu de couleurs au secteur de la construction en Allemagne, en crise depuis l'effondrement du marché immobilier qui avait suivi de peu la réunification du pays en 1990. Hochtief et Bilfinger Berger restent cependant des exceptions en Allemagne, qui doivent leur réussite en grande partie à leurs activités à l'étranger et au développement d'activités de services.

Pour les autres entreprises de BTP allemandes, le ciel semble encore bien bouché, à l'image de la faillite récente du numéro quatre dans le pays, Walter Bau. La fédération du bâtiment ZDB table ainsi cette année sur un recul de 3% du chiffre d'affaires du secteur, de 2,4% des investissements, et sur la perte d'encore 34.000 emplois, a-t-elle dit mercredi.