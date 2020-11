MUNICH (Allemagne), 22 nov (AFP) - Une majorité d'habitants de Munich (sud

de l'Allemagne) ont approuvé une initiative populaire visant à limiter la

hauteur des immeubles à 100 mètres dans la ville, selon les résultats d'un

référendum local rendus publics lundi.

Interrogés dimanche, 50,8% des Munichois ont approuvé cette limite, rendant impossible la construction de bâtiments plus élevés que les tours jumelles de la Marienkirche, qui trône au centre de la capitale bavaroise. L'initiative "Notre Munich" avait été créé pour lutter contre les projets de construction d'un immeuble de 145 m à l'est de la ville, et d'un ensemble de gratte-ciel de 148 m au sud.

Les deux projets avaient reçu l'aval du conseil municipal. Pour les partisans de cette initiative, ces deux tours auraient gêné "la vue sur le paysage alpin depuis la ville". L'initiative a également permis de limiter ces constructions à l'ensemble de la ville, et non à la vieille ville uniquement.

Selon le décompte de la municipalité, 21,9% des 917.200 inscrits ont pris part au vote. Un seuil de participation de 10% était requis pour valider le suffrage.