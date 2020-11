FRANCFORT (Allemagne), 21 mars 2005 (AFP) - La banque postale allemande Postbank a annoncé lundi avoir acquis 9,2% du groupe BHW, un des principaux leaders du crédit immobilier en Allemagne, franchissant ainsi un premier pas en vue d'une éventuelle prise de contrôle complète.

La filiale de Deutsche Post a acquis cette participation minoritaire auprès de l'assureur allemand Ergo, filiale du réassureur Munich Ré, a-t-elle annoncé dans un communiqué, sans donner le montant de la transaction. Cette opération "ouvre des perspectives intéressantes étant donné la cession annoncée des parts des actionnaires majoritaires de BHW", a commenté la Postbank.

L'entrée au capital "ne préjuge en rien d'une participation de Postbank à un tel processus de cession", a ajouté Postbank. Toutefois, son patron Wulf von Schimmelmmann exprime son intérêt potentiel pour BHW, dans une interview publiée lundi par le Financial Times Deutschland.

Il estime dans le même temps que le prix avancé par son principal actionnaire, à savoir 3 milliards d'euros, n'est "pas réaliste". BHW est détenu par la société d'investissement des syndicats allemands BGAG, 39%) et celle des fonctionnaires allemands (37%). 8% des actions sont en auto-contrôle, et environ 7% constituent le capital flottant. Basée à Francfort, BHW est spécialisée dans le crédit foncier pour les particuliers, mais elle propose également des contrats d'assurances vie et des participations dans des fonds investissements.

La Postbank s'intéresse principalement au réseau commercial de l'institut, qui emploie près de 5.000 salariés et gère un portefeuille de près de 3,5 millions de clients en Allemagne et à l'étranger. Les actionnaires majoritaires de BHW avaient décidé de vendre leurs parts au mois de mars l'an dernier. Las de renflouer la filiale en difficulté du groupe, AHBR, ils avaient aussi tiré les conséquences de l'échec d'une tentative d'entrée en Bourse du BHW début 2002.

Selon le Financial Times Deutschland, la Postbank ne serait pas seule sur les rangs pour un rachat de la BHW. La banque espagnole Santander envisagerait elle aussi de faire une offre.