NICE, 15 sept 2005 (AFP) - La direction de l'office HLM de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM) a décidé de fermer son siège et ses huit agences départementales "pour une durée indéterminée" afin de protester contre "la recrudescence des violences" à l'encontre de ses agents, après une nouvelle agression intervenue mercredi, a indiqué jeudi l'OPAM.

"C'est la septième agression d'un agent de l'OPAM en trois mois", a indiqué à l'AFP Laurent Toulet, chargé de communication au sein de l'organisme. Mercredi, alors que les forces de police procédaient, sur décision judiciaire, à l'expulsion de squatters dans des appartements d'une cité de Nice, la directrice de l'habitat de l'OPAM a été frappée au visage par l'un d'entre eux, subissant une interruption temporaire de travail (ITT) de dix jours, selon la même source.

"Face à la recrudescence de ces actes inqualifiables et inacceptables qui fissurent notre socle républicain et mettent gravement en péril l'Etat de droit, l'Office se doit de réagir au-delà du traditionnel dépôt de plainte, trop souvent sans effet", a annoncé le président de l'OPAM, Jean-Pierre Nicoud, dans un courrier, dont l'AFP a obtenu copie, adressé mercredi au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République de Nice.

"En signe de protestation et par solidarité vis-à-vis du personnel de l'OPAM", le siège et les agences de l'organisme ont été fermés jeudi matin "pour une durée indéterminée". Les salariés de l'office HLM sont présents dans les bureaux et l'entretien du parc des résidences est assuré mais l'accueil des locataires ou des demandeurs de logement est interrompu.

"Nous avons conscience que nous pénalisons des gens qui ne portent aucune responsabilité dans ses problèmes, mais on ne peut plus continuer comme ça, nous demandons plus de fermeté face à ces agressions", indique M. Toulet. L'office HLM des Alpes-Maritimes gèrent 20.500 logements dans l'ensemble du département.