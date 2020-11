PARIS, 12 juil 2005 (AFP) - Le promoteur Altarea, spécialiste des centres commerciaux de centre-ville, compte réaliser "une ouverture significative du capital dans les 12 mois" afin d'obtenir "des fonds pour notre développement", a indiqué mardi lors d'une conférence de presse son président Alain Taravella.

Le groupe Altarea, qui s'est introduit en Bourse fin 2004 mais dont le flottant n'atteint que 5% actuellement, compte ainsi élargir la composition de son capital, a expliqué M. Taravella.

En 2004, l'excédent brut d'exploitation du groupe a progressé de 38%, à 29,7 millions d'euros et l'actif net de 23% à 218 M EUR. Pour 2005, Altarea va poursuivre ses projets de construction en France mais aussi en Italie, qui pourrait devenir "à moyen terme aussi importante" que la France pour Altarea. Le groupe a expliqué avoir 700 millions d'investissements "dans les tuyaux" qui attendent diverses autorisations administratives, et dont 20% pourraient être réalisés en 2006, 40% en 2007 et 40% en 2008.

La société a par ailleurs indiqué qu'elle estimait obtenir prochainement un nouveau permis de construire pour son centre commercial parisien de Bercy Village, ouvert il y a quelques années, qui a été annulé pour vice de forme en mai.