LIBREVILLE, 22 déc (AFP) - Le gouvernement gabonais et l'Agence française

de développement (AFD) ont signé mercredi une convention de financement d'un

montant de 15 millions d'euros afin d'aménager l'axe routier entre la gare

ferroviaire et le port de Libreville.

L'AFD finance la totalité de l'ouvrage hors-taxes et "l'Etat gabonais prend en charge les droits et taxes afférents à toute l'opération", a précisé lors de la signature l'ambassadeur de France au Gabon, Jean-Marc Simon, qui a qualifié cet axe de "poumon économique du pays".

Ce prêt remboursable sur 17 ans prévoit l'élargissement de la voie, l'aménagement des carrefours en rond-point, la signalisation et l'éclairage sur une distance de 5 km. En facilitant l'accès au port à bois et à la zone industrielle, ce réaménagement devrait contribuer "à la diversification de l'économie et à l'amélioration des conditions de vie de la population", a ajouté le ministre gabonais des Finances Paul Toungui. Institution financière publique, le groupe AFD est l'opérateur principal de l'aide publique française au développement. Elle finance actuellement plusieurs projets au Gabon dans les secteurs routier (42 millions d'euros pour une route), agricole (9 millions d'euros), forestier (don de 1,2 million d'euros et prêt aux banques de 15,6 millions d'euros) et d'infrastructures (assainissement des eaux fluviales à Libreville pour 14 millions d'euros).

Entre 2000 et 2003, les engagements moyens de l'AFD dans ce pays pétrolier d'Afrique centrale d'1,2 million d'habitants se sont élevés à environ 20 millions d'euros, selon l'institution.