BRESSUIRE (Deux-Sèvres), 22 sept 2005 (AFP) - Plusieurs amendes de 500 à 750 euros ont été requises jeudi contre deux agriculteurs jugés par le tribunal de police de Bressuire (Deux-Sèvres) pour n'avoir pas respecté les mesures de restriction d'eau en vigueur à cause de la sécheresse.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 novembre.

Le procureur de la République Jacques Bouzigues a requis quatre amendes -deux de 750 euros, une de 500 et une de 500 euros avec sursis- à l'encontre de Dany Berthomeau, verbalisé quatre fois, et deux amendes de 500 et 750 euros à l'encontre de Joël Hérault, verbalisé deux fois. "La sécheresse est apparue comme un problème d'ordre public majeur dans les Deux-Sèvres, il faut une réponse pénale. Si les prévenus en sont là, c'est en raison d'un déficit d'esprit civique", a déclaré le procureur.

"Ca fait mal au coeur de travailler et de se retrouver devant la justice. Si on n'irrigue pas, il n'y a pas de récolte. Comment fait-on pour vivre?", s'est indigné à l'issue de l'audience Dany Berthomeau qui, comme Joël Hérault, cultivent du maïs.

Depuis le 4 mars, date d'entrée en vigueur du premier arrêté préfectoral réglementant les usages de l'eau dans les Deux-Sèvres, en raison d'un déficit pluviométrique constaté depuis septembre, 36 procès-verbaux ont été dressés à l'encontre de 24 contrevenants dans l'arrondissement de Bressuire, a indiqué le procureur.