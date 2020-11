CAEN, 28 sept 2004 (AFP) - Le projet d'ancrage du paquebot Norway

(ex-France) à Honfleur (Calvados) est suspendu à l'engagement des

collectivités locales, a indiqué mardi le préfet du Calvados et de la région

Basse-Normandie, Cyrille Schott.



"J'essaie aujourd'hui de provoquer un tour de table avec les collectivités locales pour voir si elles sont prêtes à s'engager dans ce projet et à prendre à leur charge ce qui leur revient", a déclaré à l'AFP M. Schott. Des contacts ont été pris avec le conseil régional de Basse-Normandie, le conseil général du Calvados, la ville et la communauté de communes de Honfleur, la chambre de commerce et le port autonome, selon le préfet.

"Je suis un petit peu dos au mur parce que si je n'ai pas une assurance formelle des pouvoirs publics, je ne peux rien faire, je ne peux pas me lancer et ramener ce navire pour qu'on le laisse au large", a déclaré de son côté le porteur du projet, le promoteur immobilier français Isaac Dahan.

"On est à la limite là et puis demain ce sera trop tard", a-t-il regretté, alors que l'actuel propriétaire du paquebot, la compagnie malaise Star Cruise, serait à "deux doigts de concrétiser avec un autre acheteur", selon Isaac Dahan. Le navire a été mis à prix vingt millions d'euros par le vendeur, la Norwegian Cruise Lines, qui a été rachetée récemment par Star Cruise. Isaac Dahan, qui souhaite convertir l'ex-France en hôtel de luxe avec casino, s'est engagé à effectuer le désamiantage du paquebot, qui devrait avoir lieu à Cherbourg (Manche) en cas d'aboutissement du projet.

Mis en service en 1961 pour assurer des liaisons régulières entre Le Havre et New York, le France a connu à partir de 1979 une seconde carrière comme paquebot de croisière sous le nom de Norway. Victime de l'explosion d'une chaudière en 2003, il a été depuis désarmé et relégué à Bremerhaven (Allemagne).