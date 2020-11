PARIS, 7 fév 2005 (AFP) - L'effondrement du terminal 2E de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle "a pour cause une insuffisance de l'armature en acier du béton", qui "constitue une tâche d'exécution à la charge des entreprises de BTP", a assuré l'architecte du 2E Paul Andreu dans un communiqué publié lundi.

"Depuis le premier jour, les observations visuelles ont montré que le sinistre a pour cause une insuffisance de l'armature en acier du béton, ce qui semble confirmé par l'article du Parisien" de lundi, déclare M. Andreu dans ce communiqué.

"Mis en cause" dans cet article, qui évoque un rapport d'enquête "accablant pour les architectes et Aéroports de Paris" (ADP, établissement public gestionnaire des aéroports parisiens), Paul Andreu "rappelle ce que tous les professionnels du bâtiment confirmeront: la détermination du ferraillage n'est pas un problème de conception de la compétence des architectes mais constitue un tâche d'exécution à la charge des entreprises de BTP".

Selon le communiqué de M. Andreu, le rapport confidentiel de la commission d'enquête administrative sur l'effondrement du terminal 2E, présidée par Jean Berthier, ingénieur et président du Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France, "n'a pas encore été remis au ministre" des Transports, qui exerce sa tutelle sur ADP, et "les parties n'ont évidemment pas lu" ce rapport.