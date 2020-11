PARIS, 16 mai 2005 (AFP) - Le groupe Eurazeo détient 98,95% des droits du capital et 98,74% des droits de vote des Ateliers de construction du nord de la France (ANF), via sa filiale Immobilière Bingen, à l'issue d'une garantie de cours, a annoncé lundi l'Autorité des marchés financiers dans un communiqué.

La société Eurazeo, filiale du groupe Eurazeo, a transféré à Immobilière Bingen la totalité de ses titres ANF et ne détient donc plus aucun titre, est-il expliqué. La société Eurazeo a ainsi franchi en baisse le seuil des 2/3 d'ANF, tandis que Bingen les a franchi en hausse le 9 mai, est-il détaillé. Le groupe Eurazeo, qui n'a franchi aucun seuil, détient donc désormais le contrôle d'ANF seulement via sa filiale Bingen.

Le 24 mars, la société Immobilière Bingen avait acquis de 95,45% du capital et 94,54% des droits de vote de la société ANF au prix unitaire de 106,40 euros. Eurazeo avait ensuite déposé une garantie de cours dans le but d'acquérir les 4,54% du capital et 5,46% des droits de vote manquants, au même prix.