PARIS, 25 fév 2005 (AFP) - Les annonces de la démission du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie Hervé Gaymard et de son remplacement par Thierry Breton font suite à dix jours de polémiques sur le logement et le patrimoine immobilier de M. Gaymard.

Voici le film de l'affaire:



Le Canard enchaîné révèle que le ministre de l'Economie Hervé Gaymard "loge avec son épouse et ses huit enfants dans un duplex de 600 m2" à Paris VIIIè, "pour 14.000 euros par mois payés par l'Etat". La décision de location a été prise "conformément aux procédures en vigueur", selon Bercy. MERCREDI 16:

- Hervé Gaymard déclare qu'il "renonce à occuper l'appartement de fonction mis à sa disposition depuis le 1er février".

- Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin modifie les règles sur les logements de fonction des ministres: "la prise en charge par l'Etat ne pourra excéder une superficie de 80 m2, à laquelle pourra s'ajouter une superficie de 20 m2 par enfant à charge".

- Le président du groupe PS à l'Assemblée Jean-Marc Ayrault juge que "dans les démocraties scandinaves, cette situation aurait conduit directement à la démission du ministre". JEUDI 17:

- Hervé Gaymard déclare qu'il aurait "peut-être dû chercher (lui-même) l'appartement", au lieu de laisser cette tâche aux "services du ministère". Il ajoute qu'il ne savait pas le prix du loyer. MERCREDI 23:

- Le Canard enchaîné affirme que le couple Gaymard possède un appartement de 235 m2 boulevard Saint-Michel, et que le groupement foncier français (GFF), propriétaire du duplex du VIIIème arrondissement, a dépensé près de 150.000 euros pour le rénover et relier les deux étages.

- Le cabinet du ministre déclare que sa démission "n'est pas du tout à l'ordre du jour", ce que confirme Matignon.

- Hervé Gaymard annonce qu'il remboursera "personnellement tous les frais" liés à son occupation du duplex. Il précise qu'il est propriétaire d'un appartement à Paris "d'une surface de 200 m2, qu'il loue pour un montant "de 2.300 euros par mois". Selon lui, les travaux pour l'escalier du duplex ont coûté 31.800 euros. JEUDI 24:

- Paris Match rapporte des propos du ministre déclarant que s'il n'était "pas le fils d'un cordonnier-marchand de chaussures", il "(serait) propriétaire de son logement". Dans cet entretien tenu avant les révélations de la veille, le ministre explique avoir "toujours vécu humblement" et ne pas avoir "de fric".

- Le premier secrétaire du PS François Hollande affirme que le président Jacques Chirac "ne peut rester silencieux".

- Le président de l'UMP Nicolas Sarkozy estime que les Français "peuvent juger avec une certaine sévérité" l'affaire du logement de son successeur à Bercy.

- La gérante de l'agence qui a négocié la location explique que le couple Gaymard avait visité l'appartement avant les fêtes de fin d'année. Elle dit n'avoir "à aucun moment (...) parlé d'argent" avec eux.

- Jean-Pierre Raffarin souhaite que M. Gaymard "puisse s'expliquer complètement et rapidement". Bercy annonce que le ministre s'expliquera avant la fin de la semaine.

- Le couple Gaymard possède deux maisons en province et trois appartements, dont celui du boulevard Saint-Michel à Paris, et, à ce titre, a payé 2.160 euros d'impôt de solidarité sur la Fortune (ISF) en 2004, révèle Libération dans son édition à paraître vendredi. Il a en fait payé 2.106 euros d'ISF, précise le ministère. VENDREDI 25:

- François Bayrou évoque "un scénario inéluctable", qui "arrive en bout de course".

- Le cabinet du ministre indique que M. Gaymard sera l'invité du journal de 20H00 sur TF1.

- Peu après 15H00, Hervé Gaymard annonce dans un communiqué qu'il a "décidé de remettre au Premier ministre sa démission".

- La démission du ministre est acceptée vers 17H par Jean-Pierre Raffarin.

Jacques Chirac met ensuite officiellement fin aux fonctions d'Hervé Gaymard.

- Invité du 20H de TF1, l'ex-ministre de l'Economie déclare n'avoir "pas fait de crime, ni de délit" et juger disproportionnée la polémique autour de son appartement, tout en reconnaissant "des erreurs" dont il a "tiré les conséquences".

- Peu avant 20h30, l'Elysée annonce que le PDG de France Telecom Thierry Breton est nommé ministre de l'Economie en remplacement d'Hervé Gaymard.

