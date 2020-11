PARIS, 10 fév 2005 (AFP) - Trois syndicats de salariés (CFDT, FO et

CFE-CGC) ont signé un accord améliorant "de façon significative" les minima

nationaux des rémunérations des apprentis du bâtiment, a indiqué jeudi la

Fédération française du Bâtiment (FFB).

"Cet accord signé le 8 février entre la FFB, la FNTP, la FNSCOP (pour le patronat, ndlr) et la CFDT, FO et la CGC, augmente de façon significative les minima nationaux des rémunérations des apprentis", a indiqué la FFB dans un communiqué.

Pour les apprentis de moins de 18 ans l'accord prévoit en effet "40% du Smic en 1ère année (au lieu de 25% prévu par la loi), 50% en 2ème année et 60% en 3ème année", a-t-elle ajouté.

Pour ceux de 18 à 20 ans il est prévu "50% du Smic en 1ère année, 60% en 2ème année et 70% en 3ème année". Enfin pour les 21 ans et plus, l'accord prévoit "55% du Smic ou mini conventionnel en 1ère année, 65% en 2ème année et 80% en 3ème année" d'apprentissage. La CAPEB (Patronat), la CGT et la CFTC, non signataires lundi, ont "demandé un délai de réflexion", selon la FFB.

Le secrétaire d'Etat à l'insertion professionnelle des jeunes, Laurent Hénart, avait le 14 janvier dernier pressé les partenaires sociaux de conclure un accord "avant l'été" pour améliorer la rémunération des apprentis, faute de quoi l'Etat statuerait.

Dans le secteur du Bâtiment l'apprentissage représente 40% des effectifs de la formation initiale, soit 70.000 jeunes "auxquels sont offerts de vrais emplois", a conclu la FFB dans son communiqué.