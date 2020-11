Arkema, une nouvelle entité créée par Total au sein de son pôle chimie, est programmée pour sortir du giron du quatrième groupe pétrolier mondial en 2006 et à jouer un rôle dans la consolidation du secteur en Europe, a confirmé Thierry Le Hénaff, P-DG du nouvel ensemble.

"Ce nouveau pôle a vocation à devenir en 2006, sous réserve des conditions de marché, un pôle autonome et indépendant (...) Il sera alors doté d'une structure financière saine avec un niveau d'endettement comparable à celui de Total (soit entre 25% et 30%)", a-t-il déclaré lors de la présentation de la nouvelle société à la presse.

Le quatrième groupe pétrolier mondial avait fait part en février dernier de son intention de réorganiser son pôle chimie, qui a traversé des années difficiles en raison d'une conjoncture morose, ayant à l'époque donné à ce qui est désormais Arkema le nom provisoire de CIP.

Arkema, qui sera une des trois entités du pôle chimie à côté des produits pétrochimiques et ceux de spécialités, aura un chiffre d'affaires annuel de quelque cinq milliards d'euros, avec un effectif de 19.300 personnes, dont 11.800 en France.

Thierry Le Hénaff n'a pas donné d'autres éléments financiers, disant simplement que le groupe - qui repose sur trois unités : les produits vinyliques, la chimie industrielle et les produits de performance - aurait été bénéficiaire en 2003.

SE DEVELOPPER EN ASIE

Avec des ventes de cinq milliards d'euros, Arkema est au même niveau que Rhodia mais est loin derrière ses principaux concurrents européens, les allemands BASF et Degussa ayant réalisé des chiffres d'affaires de respectivement 36 et 11,4 milliards d'euros en 2003. Le néerlandais Akzo a connu un chiffre d'affaires de 13,05 milliards d'euros et le belge Solvay de 7,55 milliards.

Thierry Le Hénaff a toutefois estimé que le nouveau groupe avait la taille suffisante pour jouer un rôle actif dans la consolidation du secteur en Europe, soulignant qu'Arkema figurait parmi les trois premiers mondiaux dans près des deux tiers de son activité.

"La chimie est un métier très fragmenté, avec de nombreux domaines en surcapacités. Dès que nous verrons une opportunité d'acquisition nous la ferons", a-t-il poursuivi.

Dans un premier temps, Thierry Le Hénaff a fait la liste des trois priorités du nouveau groupe : le rodage de l'organisation, l'amélioration des performances du groupe et la préparation de la sortie du périmètre de Total, qui se fera par cession partielle (spin off).

Il a ajouté que l'enveloppe d'investissements allait être comprise entre 250 et 300 millions d'euros par an et a précisé que le groupe consacrerait 3% de son chiffre d'affaires à la recherche et développement, où travailleront 1.400 chercheurs.

Le groupe réalise 60% de son chiffre d'affaires en Europe, 24% en Amérique du Nord, 10% en Asie et 6% dans le reste du monde. Thierry Le Hénaff a dit qu'il entendait développer Arkema en Asie, où l'objectif est de rapidement doubler le chiffre d'affaires, aujourd'hui de 500 millions d'euros.