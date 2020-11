ROUEN, 15 avr 2005 (AFP) - Le maire PCF de Grand-Couronne (Seine-Maritime), Patrice Dupray, a pris deux arrêtés anti-coupures d'eau et d'électricité en faveur des "familles de bonne foi en difficulté", a-t-on appris vendredi auprès de la mairie de cette commune de l'agglomération de Rouen.

Les arrêtés, transmis vendredi à la préfecture de la Seine-Maritime, "s'appliquent aux familles de bonne foi se trouvant en difficulté" et "ne pouvant régler leurs factures", a indiqué M. Dupray dans un communiqué.

"Il y a aujourd'hui en France 215.000 coupures d'électricité et 17.000 coupures d'eau chaque année", écrit le maire. "Derrière ces chiffres, ce sont des familles entières que l'on humilie et dont on dégrade encore un peu plus les conditions de vie", estime-t-il.