PARIS, 1 oct 2005 (AFP) - La roquette utilisée jeudi contre les bâtiments abritant la préfecture et une partie du Conseil général de Corse-du-Sud à Ajaccio est "semblable" à celles utilisées par les nationalistes Corses lors d'attentats précédents, a-t-on appris samedi de sources policières.

L'engin a entièrement dévasté un bureau du Conseil général peu avant 20 heures jeudi, mais sans faire de blessé. Son tube, portant des inscriptions en caractères cyrilliques, retrouvé à proximité, ainsi que les restes de l'engin sont en cours d'analyse, mais les premières constatations des enquêteurs de la Division nationale antiterroriste (DNAT) et de la Police judiciaire d'Ajaccio les orientent vers la piste nationaliste, confirmant des informations parues dans la presse.

Ils présentent en effet de grandes similitudes avec les engins utilisés en mai 2004 contre la brigade de gendarmerie de Cauro (Corse-du-Sud) et contre le bâtiment des gendarmes mobiles d'Aspretto (Corse-du-Sud). Le premier attentat avait été revendiqué par "l'Armée du Peuple Corse" et le second par le "FLNC-Union des combattants".

Ces roquettes provenaient d'un stock d'armes volées, d'origine ex-Yougoslave.