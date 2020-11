PARIS, 22 sept 2004 (AFP) - Au moins dix fonds d'investissements français

et anglo-saxons ont fait des offres initiales pour l'aquisition partielle ou

totale de la Saur filiale (eau, énergie et propreté) du groupe Bouygues, selon

La Tribune de mercredi.

La banque d'affaires Rothschild, mandatée par Bouygues, a reçu au moins dix offres initiales et non engageantes, selon le journal qui ne cite pas ses sources. Parmi les candidats, le journal nomme BC Partner (conseillé par HSBC-CCF), Candover (conseillé par Goldman Sachs), CVC (conseillé par Société Générale), Cinven et Eurazeo (conseillés par Lazard, Citigroup et Calyon).

Le PDG de Bouygues, Martin Bouygues, avait déclaré le 8 septembre disposer d'"un certain nombre de dossiers, plus ou moins quinze", pour le rachat de Saur. Une fois les offres initiales reçues, Bouygues procédera à une première sélection et la décision finale "pourrait intervenir fin 2004, début 2005", avait indiqué le groupe début septembre. Selon des estimations citées par le journal, la Saur est valorisée à hauteur de 700 à 900 millions d'euros.