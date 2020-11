PARIS, 16 nov 2004 (AFP) - Monsieur Joël Picard et la société Financière 97

qu'il contrôle sont descendus à 76,46% du capital et des droits de vote de la

société Aurea (gestion d'autoroutes), a annoncé mardi l'Autorité des marchés

financiers (AMF).

A la suite de cession d'actions, M. Picard détient directement et indirectement 7.334.479 actions et droits de vote Aurea. Joël Picard était monté en septembre dernier à 94,79% du capital et des droits de vote d'Aurea tout en annonçant avoir "pour objectif, au cours des douze prochains mois, de céder des titres afin d'élargir le flottant et d'ouvrir le capital à des investisseurs tout en conservant la majorité du capital de la société Aurea."

