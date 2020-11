SYDNEY, 21 déc (AFP) - Une société basée aux Pays-Bas a signé mardi un

accord prévoyant d'importantes indemnités sur plusieurs décennies à des

milliers de victimes de la vente de matériaux de construction contenant de

l'amiante.

L'accord passé par la firme James Hardie Industries NV pourrait atteindre la valeur de quelque 4,5 milliards de dollars australiens (3,5 milliards de dollars US) sur une cinquantaine d'années. L'argent sera versé à un fonds formé par la société pour dédommager les victimes au moment du transfert de son siège aux Pays-Bas en 2001.

L'accord doit encore être approuvé par les actionnaires de James Hardie. Un dirigeant syndical a mis en garde ces derniers contre un rejet, affirmant qu'il leur serait de toute façon imposé. "Il est impensable que les Australiens souffrant de maladies dues à l'amiante soient abandonnés à leur sort", a dit Greg Combet, secrétaire du Australian Council of Trade Unions.

La campagne en faveur d'une indemnisation a reçu le soutien de toutes les forces politiques du pays. "Nous avons espéré ce jour et avons prié pour qu'il advienne et il est difficile de croire que nous y sommes parvenus en fin de compte", a déclaré Jane Staley, porte-parole de la Asbestos Diseases Society de Victoria. "Cet accord va apporter réconfort et soulagement aux victimes au moment où elles se préparent à fêter Noel avec les leurs", a-t-elle ajouté.