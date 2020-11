Autoroute A88: démarrage imminent des travaux entre Argentan et Sées

PARIS, 15 mars 2005 (AFP) - Le ministre de l'Equipement et des Transports Gilles de Robien a annoncé mardi le "démarrage imminent" des travaux de l'autoroute A88 entre Argentan et Sées (environ 20 kms), dans l'Orne, et le lancement d'études complémentaires pour accélérer la réalisation de l'autoroute jusqu'à Falaise (Calvados) avec péage.

Une réunion de concertation s'est tenue mardi avec les élus régionaux et départementaux co-financeurs de l'autoroute A88, précise le communiqué du ministère. Après avoir analysé les solutions qui permettraient de mettre en service dans les meilleurs délais l'A88, l'Etat et les collectivités sont convenus de lancer sans tarder la réalisation de la section Argentan-Sud - Sées en mobilisant un financement prévu au contrat de plan. Cette section sera achevée avant la fin 2007, précise le ministère. En outre, il a été décidé de recourir à "la mise en concession afin d'accélérer la prolongation de cette autoroute jusqu'à Falaise" (Calavados), soit une trentaine de kilomètres supplémentaires, en envisageant deux options de péage, soit d'Argentan-Ouest à Sées, soit de Falaise à Sées. Au cas où il serait décidé de mettre à péage la totalité du tronçon Falaise - Sées, une nouvelle enquête d'utilité publique serait lancée à l'automne. M. de Robien, ajoute le communiqué du ministère, "avait souhaité que les conditions de réalisation de l'autoroute A88 de Caen à Sées, soient revues, en collaboration avec les collectivités territoriales, à la suite des difficultés juridiques ayant conduit à abandonner l'intégration de la section Argentan-Sées à la concession de l'autoroute A28 (Rouen-Alençon)".

