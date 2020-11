PARIS, 1 sept 2005 (AFP) - Les 18 candidats à la reprise des trois principales sociétés d'autoroutes françaises ont déposé, parfois en commun, 17 offres, dont une pour ASF, huit pour la Sanef et huit pour APRR, a affirmé jeudi à l'AFP une source proche du dossier.

Le gouvernement français avait lancé le 18 juillet un appel à candidatures pour vendre ses participations de 50,3% dans les Autoroutes du Sud de la France (ASF), de 75,7% dans la Sanef et de 70,2% dans les APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône). L'offre sur les ASF déposée par le groupe de construction français Vinci - déjà détenteur de près de 23% du capital - porte sur la totalité de la participation mise en vente par l'Etat, selon cette source. Pour les APRR, six offres majoritaires et deux minoritaires (bloc de 23%) ont été déposées.

Les offres majoritaires ont été déposées par: le consortium Eiffage/Macquarie (Australie), un consortium de quatre groupes (Cintra, Borealis, le fonds des profs retraités de l'Ontario et un financier espagnol non identifié), un consortium de six (Autostrade, Caisse des dépôts, CNP Assurances, Axa, AGF, Predica), le premier concessionnaire autoroutier espagnol Abertis, le fonds d'investissement Terra Firma et enfin par le groupe espagnol de BTP Sacyr Vallehermoso. Les deux offres minoritaires émanent du groupe espagnol de BTP et services Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) et de la société de capital-investissement française PAI Partners. En ce qui concerne la Sanef, cinq offres majoritaires (totalité des 75,7% disponibles) et trois offres minoritaires (bloc de 25%) ont été déposées.

Les offres majoritaires ont été déposées par: le consortium Eiffage/Macquarie, celui emmené par Cintra/Borealis, le groupe Abertis, Terra Firma et Sacyr Vallehermoso. Les offres minoritaires ont été déposées par FCC, la Caisse des dépôts et PAI Partners. Ces offres, déposées le 22 août auprès du ministère français des Finances, doivent être étudiées par le gouvernement, la désignation définitive des lauréats étant prévue pour l'automne.

Le 22 août, le gouvernement avait indiqué que 18 investisseurs français et étrangers étaient candidats à la reprise des trois sociétés autoroutières sans toutefois les identifier.