Autoroutes: Macquarie a déposé avec Eiffage offres sur APRR et Sanef

SYDNEY, 25 août 2005 (AFP) - Le fonds australien Macquarie Infrastructure Group (MIG) a confirmé jeudi avoir déposé conjointement avec le groupe Eiffage des offres sur la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France

(Sanef) et d'Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), en voie de privatisation.

MIG n'a pas précisé si les offres concernaient la totalité ou non du capital restant à privatiser des deux sociétés autoroutières françaises. Eiffage n'était pas en mesure de confirmer de son côté l'information. Ces offres étaient attendues puisque le 12 août, Eiffage avait annoncé s'être allié à MIG. Eiffage possède déjà 4% d'APRR. "MIG entend créer de la valeur à partir de son portefeuille de routes à l'international et nous continuons à rechercher de nouvelles opportunités d'investissements aux Etats-Unis, en Europe et en Australie", a déclaré son directeur général Stephen Allen. Le gouvernement français avait lancé le 18 juillet un appel à candidatures pour vendre ses participations de 50,3% dans Autourtes du Sud de la France (ASF), de 75,7% dans la Sanef et de 70,2% dans les APRR. Les offres, déposées le 22 août auprès du ministère français des Finances, doivent être étudiées par le gouvernement, la désignation définitive des lauréats étant prévue pour l'automne. Dix-huit investisseurs français et étrangers, dont les noms n'ont pas été communiqués par le gouvernement, se sont déclarés candidats pour la reprise des trois sociétés, à la clôture de l'appel à candidatures lundi.

Redacteur