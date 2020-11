LONDRES, 14 fév (AFP) - BAA, le groupe qui gère les principaux aéroports britanniques, a annoncé lundi qu'il levait 575 millions de livres (environ 833 millions d'euros) dans le cadre de la création d'une joint-venture.

BAA va créer avec le gestionnaire de fonds Morley Fund Management une co-entreprise, Airport Property Partnership (APP), détenue à parité et dans laquelle BAA va injecter un certain nombre d'actifs immobiliers commerciaux.

"Cette opération permet à BAA de tirer profit de certains actifs immobiliers à un moment où la valeur de ces actifs a augmenté de manière significative", souligne le communiqué.

La transaction valorise APP à 801 millions de livres et BAA va retirer 575 millions de livres de l'opération : 225 ML en cédant des parts du capital de ses actifs et 350 ML par endettement, non garanti par BAA. Cet argent sera utilisé pour développer les intérêts de BAA au Royaume-Uni et à l'étranger, précise le communiqué.

Les actifs de la joint-venture sont principalement des entrepôts de stockage pour cargos et des bureaux situés dans les aéroports que gère BAA. BAA assure notamment la gestion des aéroports d'Heathrow (ouest de Londres), Gatwick (sud de Londres) et Stansted (nord-est de Londres), ainsi que de ceux de Glasgow, Edimbourg et Aberdeen en Ecosse.