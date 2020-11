PARIS, 10 déc 2004 (AFP) - Le groupe Batipart, par le biais de la société

Foncière des régions et General Electric (GE), par le biais de la société ISM,

possèdent indirectement 25,99% du capital et 32,13% des droits de vote de la

société française immobilière Bail Investissement, a annoncé vendredi l'AMF.



En date du 6 décembre, Foncière des régions et ISM détiennent de concert 9.159.375 actions Bail-Investissement, après avoir franchi le seuil de 20% du capital et des droits de vote, détaille l'AMF dans un communiqué. Foncière des régions possède 0% du capital et des droits de vote de Bail-Investissement, ISM détenant pour la part 25,99% du capital et 32,13% des droits de vote, précise l'AMF.

"Ce franchissement de seuil résulte de la formation d'une action de concert entre Foncière des régions et ISM", selon le communiqué. La société Foncière des régions a annoncé mardi avoir lancé une offre publique d'achat sur les actions de la société immobilière Bail Investissement au prix de 31 euros par action.

Foncière des régions a déclaré auprès de l'AMF agir de concert avec GERE (General Electric Real Estate Europe, ISM et ses filiales) qui détient 25,99% du capital de Foncière des régions. Les deux entités ont signé un pacte d'actionnaires.