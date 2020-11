PARIS, 8 sept 2004 (AFP) - La Fédération française du

bâtiment (FFB) a estimé mercredi que l'activité dans le

secteur devrait "rester soutenue" d'ici la fin de l'année mais

s'inquiète des prix de l'acier, de la disparition du prêt à

taux zéro et d'"un chantage aux allègements de charges".

"Le premier semestre a été bien orienté avec la création de 10.000 emplois de juillet 2003 à juillet 2004 et des carnets de commandes proches de six mois", a déclaré mercredi Christian Baffy, le président de la FFB, lors d'une conférence de presse. Ainsi, les permis de construire et mises en chantier annoncées "laissent espérer 350.000 logements commencés pour 2004".

Seul l'immobilier d'entreprise reste en repli. Cette reprise de la construction de logements résulte de facteurs comme la délocalisation des ménages, le succès du dispositif d'amortissement fiscal Robien, le développement des acquisitions par les investisseurs étrangers et le transfert probable de la demande de l'ancien vers le neuf, a expliqué la FFB. La FFB s'inquiète cependant de l'augmentation des prix de l'acier et des matières premières car "les producteurs annoncent de nouvelles augmentations de prix d'ici la fin de l'année".

Quant à la disparition du prêt à taux zéro, qui devrait être remplacé par un crédit d'impôt, la Fédération s'est dit "préoccupée" et n'acceptera le nouveau dispositif que s'il permet "la même efficacité en termes d'apport personnel et de solvabilisation", a affirmé M. Baffy. La FFB a dit également s'inquiéter "d'un chantage aux allègements de charges institués par la loi Fillon".

Ces allègements visent selon elle à faire passer le "coût pharaonique des 35H et l'alignement des multiples SMIC". Elle souhaite en outre que le budget 2005 soit en cohérence avec les objectifs "quantitatifs" affichés par le gouvernement, notamment en matière de construction de logements sociaux.