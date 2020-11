PARIS, 2 juil 2004 (AFP) - Le ministre de l'Education nationale François Fillon a annoncé vendredi soir le déblocage de "60 millions d'euros" qui seront "immédiatement disponibles" pour les "besoins les plus urgents" des bâtiments universitaires. "Suite aux inquiétudes exprimées" (...) "François Fillon a décidé de débloquer 60 millions d'euros qui seront immédiatement disponibles, afin de répondre aux besoins les plus urgents" pour la "rénovation des bâtiments des établissements d'enseignement supérieur et en particulier des universités", indique un communiqué du ministère diffusé en réponse aux inquiétudes exprimées par la Conférence des présidents d'université (CPU).

"Dans le cadre de la priorité donnée à la recherche, le gouvernement continuera à suivre ce dossier avec la plus grande attention, afin de garantir la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, des opérations de constructions et de réaménagements des bâtiments de l'Enseignement supérieur" ajoute le communiqué. La CPU qui rassemble la quasi-totalité des présidents d'université français, avait menacé jeudi de fermer certains locaux à la rentrée, faute de crédits suffisants pour assurer des travaux de mise aux normes. "Dans de très nombreux sites, les constructions et réaménagements de bâtiments sont actuellement bloqués" par le manque de crédits "avec toutes les conséquences qui en résultent tant sur le plan de l'accueil des activités de formation et de recherche que sur celui de la sécurité des étudiants et du personnel" a indiqué la CPU jeudi dans un communiqué. "Si cette situation devait se confirmer, elle conduirait inévitablement les universités concernées, contraintes et forcées, à fermer dès la rentrée universitaire un nombre important de locaux" ajoutait la CPU.

Redacteur