MADRID, 4 jan (AFP) - La deuxième banque espagnole, Banco Bilbao Vizcaya

Argentaria (BBVA), prévoit un ralentissement de l'augmentation de son volume

de crédits hypothécaires à 10% en 2005, contre un bond de 41% en 2004, a

indiqué mardi un haut responsable du BBVA.

Le BBVA aligne ainsi ses attentes sur la prévision d'une croissance du marché hypothécaire en Espagne de 10% pendant l'année qui vient de commencer, a ajouté Julio Lopez, directeur de la banque de détail du BBVA pour l'Espagne et le Portugal, dans des déclarations à des journalistes à Madrid.

La hausse des logements devrait se ralentir et se rapprocher du taux d'inflation en 2005 et 2006, a-t-il estimé. Selon lui, cette progression devrait s'établir à 10% cette année et 5% l'an prochain.

Le taux d'inflation provisoire en Espagne mesuré par l'indice des prix à la consommation harmonisé s'est élevé à 3,3% en décembre, en repli de 0,2 point par rapport à novembre.

Le prix moyen du m2 construit des logements neufs dans les capitales des 50 provinces espagnoles a augmenté de 12,5% en 2004 par rapport à 2003 pour s'établir à 2.286 euros, selon une etude publiée lundi par Sociedad de Tasacion, cabinet spécialisé dans les estimations d'actifs immobiliers.

Cette hausse représente un léger ralentissement de la progression des prix des logements neufs dans les villes mentionnées par rapport à 2003 et 2002, années durant lesquelles ils avaient avancé respectivement de 15,8% et 14,7%, d'après cette étude.

L'engouement pour l'investissement dans l'immobilier en Espagne a été motivé notamment par l'effondrement des taux d'intérêts hypothécaires (de 2,7 à 4% actuellement contre 16% au début des années 90), qui a accompagné l'entrée de l'Espagne dans la zone euro, et par une forte création d'emplois.