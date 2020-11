PARIS, 23 mai 2005 (AFP) - Le Conseil d'Etat a annulé vendredi dernier le permis de construire du centre commercial Bercy Village (est de Paris), a-t-on appris lundi auprès de Stéphane Zeitoun, président de l'association de riverains qui a déposé plusieurs recours contre le centre commercial.

Le Conseil d'Etat a confirmé la décision de la cour d'appel administrative de Paris qui avait annulé en avril 2003 le permis de construire délivré en 2000 à Bercy-Village, après une première décision similaire fin 2001.

Bercy Village avait entre-temps obtenu une autorisation d'exploitation commerciale en mai 2002 et avait alors assuré qu'il n'y aurait aucun risque de démolition, ni de fermeture mais une simple régularisation de permis de construire.

Ni le Conseil d'Etat ni le promoteur n'étaient joignables lundi. J'ai l'intention d'écrire à Bertrand Delanoë pour demander la destruction de ce site, a affirmé de son côté M. Zeitoun, dont l'association réclame depuis l'origine le rétablissement d'un projet initial comptant commerces de proximité et places de parkings.

Je ne vois pas pourquoi on détruit sur le littoral des petites baraques illégales qui appartiennent à des particuliers et pourquoi on ne pourrait pas détruire Cour Saint-Emilion, a encore estimé M. Zeitoun.

La plainte avait été déposée par des riverains contre Bercy Village et son promoteur Altaréa pour obtenir la fermeture de certaines boutiques, tout particulièrement le grand restaurant-boîte de nuit Club Med World.