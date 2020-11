NANTERRE, 9 sept (AFP) - L'ancien directeur de cabinet de Jean Tibéri à la mairie de Paris, Bernard Bled, a été nommé jeudi directeur général de l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense (EPAD), quartier d'affaires parisien, a-t-on appris dans un communiqué de cet organisme.

L'EPAD a été créé en 1958 pour développer le quartier de la Défense, situé dans le prolongement des Champs-Elysées, et a construit depuis près de 3,3 millions de mètres carrés de bureaux où travaillent environ 150.000 personnes. De grands chantiers attendent le nouveau DG, indique-t-on à l'EPAD: "l'important réaménagement du boulevard circulaire" de la Défense, ainsi que "la mise en place, avec tous les acteurs publics et privés concernés, de la structure pérenne appelée à succéder à l'EPAD".

Né en 1944, Bernard Bled a été secrétaire général du Conseil de Paris de 1985 à 1995, alors que Jacques Chirac était maire, puis directeur de cabinet du nouveau maire Jean Tibéri (1995-1998) et secrétaire général de la ville de Paris (1998-2001), précise l'EPAD. De juin 2001 à avril 2004, il fut "directeur général des services au Conseil général des Hauts-de-Seine auprès de Charles Pasqua (RPF), qui en est le président. Depuis le 1er mai 2004, M. Bled est le conseiller de Nicolas Sarkozy (UMP), président de cette même collectivité" et ministre de l'économie et des finances, selon la même source.