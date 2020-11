BEYROUTH, 13 juil (AFP) - Le coût de la vie à Beyrouth est le plus élevé

du monde arabe, devant Abou Dhabi, Amman et Koweït, selon les résultats d'une étude publiée mardi à Beyrouth.



Beyrouth est passée de la 25e place à la 37e cette année dans la liste des 144 villes les plus chères du monde établie pour la société américaine Mercer Human Resource Consulting et publiée par la revue économique bi-mensuelle libanaise, Al-Iimar wal-Iqtissad.

Après Beyrouth, Abou Dhabi occupe la 62ème place, Amman la 63e place, suivi par Koweït (64e), Ryad (77e), Dubaï (83e) et Tunis à la 120e place, selon l'enquête.

L'enquête mesure le coût comparatif de plus de 200 biens et services dans chaque ville, y compris l'habitat, la nourriture, l'habillement, ainsi que les transports et les loisirs.

Par ailleurs, l'inflation cumulée au Liban s'est élevée à quelque 35,2% au cours de la période 1993-2003, selon des sources bancaires à Beyrouth, citées par les journaux libanais. Le seul prix de l'essence et des carburants a presque doublé depuis un an.