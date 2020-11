MANNHEIM (Allemagne), 18 août (AFP) - Le deuxième groupe de construction

allemand Bilfinger Berger a vu ses résultats grimper au premier semestre

malgré une baisse de ses commandes et s'est montré optimiste pour l'ensemble de 2004, a-t-il indiqué mercredi.



De janvier à fin juin, le bénéfice net du groupe a augmenté de 25% à 10 millions d'euros sur un an, a-t-il précisé dans un communiqué.

Au niveau opérationnel, le résultat EBITDA ressort en hausse de 70% au premier semestre sur un an à 17 M EUR grâce aux performances de sa division de services.

Celle-ci a vu son résultat opérationnel monter de 70% à 17 M EUR au premier semestre.

"Les résultats dans le secteur du bâtiment se sont également encore améliorés", ajoute-t-il dans le communiqué alors que le secteur du BTP connaît une crise depuis plusieurs années en Allemagne.

En revanche, le groupe a vu ses commandes reculer de 4% à 2,79 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année tandis que son chiffre d'affaires a crû de 11% à 2,83 mds EUR.

"La stratégie d'acquisition de Bilfinger Berger est un succès, toutes les nouvelles sociétés récemment acquises ont contribué positivement au résultat net", a-t-il souligné.

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe table sur une "hausse significative" de son chiffre d'affaires à 6 mds EUR.

Le résultat opérationnel et le résultat avant impôts devraient enregistrer une hausse supérieure à celle du chiffre d'affaires, a-t-il précisé, et "le résultat net corrigé des effets exceptionnels et des amortissements va dépasser celui de l'an dernier", a-t-il estimé.