PARIS, 1 août 2005 (AFP) - Le groupe français de services de biotechnologies Eurofins a bouclé l'achat au français Ginger (expertise et ingénierie en environnement, BTP et nouvelles technologies) de ses laboratoires alsaciens d'analyse LEM, a indiqué Ginger lundi.

Cette acquisition avait été annoncée le 6 juillet par les deux sociétés, sans qu'elles en dévoilent le montant. Le LEM réalise un chiffre d'affaires annuel de plus 10 millions d'euros. Pour Ginger, il s'agit de recentrer ses activités et pour Eurofins de renforcer sa position de leader du marché de l'analyse des aliments et de l'environnement en Europe, selon les deux parties. Pour Ginger, cette cession va permettre de réduire la dette de la société et d'améliorer son résultat d'exploitation au second semestre 2005.

Eurofins est spécialisé dans la prestation de services analytiques pour des clients de l'industrie pharmaceutique, alimentaire et l'environnement et emploie quelque 2.400 personnes. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 44,9 millions d'euros au premier trimestre 2005, en hausse de 11,6% sur un an. En 2004, le groupe a dégagé un bénéfice net de 7,8 millions d'euros, près de cinq fois plus qu'en 2003 (1,6 M EUR).

Ginger a dégagé un chiffre d'affaires de 48,9 M EUR au premier trimestre de 2005, en hausse de 3,9% sur un an et emploie 2.200 personnes.