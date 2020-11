PARIS, 26 août 2005 (AFP) - Le ministre de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo, a proposé vendredi un programme de création d'hôtels sociaux pour les plus précaires, après l'incendie qui a fait 17 morts à Paris, en promettant des décisions "dans les tous prochains jours", selon un communiqué du ministère.

"Jean-Louis Borloo a présenté au Premier ministre une série de mesures visant à compléter" la politique du logement "et portant notamment, pour les publics les plus précaires, sur un programme de création d'hôtels sociaux. Sur ces propositions, des décisions seront prises dans les tous prochains jours", a précisé le communiqué.

Le ministre a assuré que le gouvernement avait "fait de la reprise de la construction de logements une priorité majeure". M. Borloo a aussi confirmé "la mise en place d'un dispositif d'accompagnement des familles" qui habitaient l'immeuble du boulevard Vincent-Auriol, dans le XIIIe arrondissement, "et le relogement de celles-ci à titre provisoire", en précisant qu'il sera "effectif dès ce (vendredi) soir, et définitif au plus vite".

"Dans le cadre du volet logement du plan de Cohésion Sociale, des objectifs très volontaires ont été fixés. L'ensemble des bailleurs sociaux se sont engagés aux côtés des collectivités locales pour cette relance de la construction de logements sociaux", ajoute le ministère. Il rappelle notamment la convention passée le 20 avril 2005 entre l'Etat et le maire de Paris, qui prévoit la "réalisation en six ans de 22.200 logements locatifs sociaux, la création et la réhabilitation d'au moins 1.650 places d'hébergement d'urgence et le traitement de 24.500 logements dans le cadre du plan d'éradication de l'habitat indigne".

"Si l'effort collectif de la Nation a été insuffisant depuis 20 ans, ces toutes dernières années ont vu un rassemblement des énergies pour s'attaquer plus efficacement aux problèmes de logement. C'est cet effort, sans polémique partisane, qu'il faut poursuivre ensemble", assure le ministère.

Le ministère assure aussi que l'immeuble "avait fait l'objet d'une réhabilitation en 1996 et, plus récemment (2002-2004), de travaux d'entretien".