PARIS, 6 juil 2005 (AFP) - La Bourse de Paris ralentissait sa progression mercredi juste après l'annonce que Londres avait été choisie comme ville organisatrice des Jeux d'été en 2012.

Peu après 14H00 (12H00 GMT), le CAC 40 prenait 0,70% à 4.282,75 points, alors qu'il prenait 0,92% avant cette annonce. Les titres des valeurs de BTP et celles liées au tourisme étaient également sous pression.

Les groupes hôteliers et ceux liés au tourisme ont enregistré les plus fortes réactions: Accor ne prenait plus que 0,70% à 40,23 euros, alors qu'il gagnait plus de 2% avant l'annonce, Sodexho gagnait encore 5,09% à 27,48 euros (+7% avant).

Les groupes de construction pâtissaient également. Vinci cédait 0,22% à 69,25 euros (il prenait 0,14% avant l'annonce), Bouygues 0,26% à 34,70 euros (+0,40% avant).