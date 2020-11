PARIS, 6 déc 2004 (AFP) - La cotation des actions de la société Foncière

des régions est suspendue jusqu'à nouvel avis sur le Second Marché, à la

demande de la société et dans l'attente d'un communiqué, a indiqué lundi dans

un communiqué Euronext Paris.

La société Foncière des régions a franchi en hausse les seuils de 5%, 10%, 20% et un tiers du capital et des droits de vote de la holding lyonnaise Foncière des murs (ex-Ferrand et Renaud), avait annoncé vendredi l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans un communiqué.

