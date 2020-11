Bourse US monte grâce au pétrole et au BTP: DJIA +0,38%, Nasdaq +0,36%

NEW YORK, 16 sept 2005 (AFP) - La Bourse américaine a ouvert en hausse vendredi, grâce au repli des prix du pétrole et aux valeurs du BTP: le Dow Jones gagnait 0,38% et le Nasdaq prenait 0,36% vers 13H45 GMT.

Le Dow Jones Industrial Average (DJIA), principal indicateur de Wall Street, gagnait 39,80 points à 10.598,55 points et l'indice composite du Nasdaq s'appréciait de 7,70 points à 2.153,85 points. L'indice Standard and Poor's 500, plus représentatif de la tendance générale, s'appréciait de 0,43% (+5,27 points) à 1.233 points. Le marché obligataire entamait la journée à la baisse: le rendement du bon du Trésor à 10 ans, qui évolue en sens inverse du prix, montait à 4,231% contre 4,214% jeudi soir et celui du bon à 30 ans avançait à 4,542% contre 4,511%. Le marché devrait être soutenu vendredi par le repli des prix du pétrole. Peu avant l'ouverture de la séance officielle à New York, le baril de brut pour livraison rapprochée en octobre perdait 75 cents à 64,00 dollars dans les échanges électroniques. "Le marché devrait aussi être porté par les valeurs du BTP", a estimé l'analyste Peter Cardillo de chez SW Bach. Elles devraient progresser grâce au discours du président George W. Bush jeudi, qui a appelé à un immense effort de reconstruction pour la région de la Nouvelle-Orléans (sud), dévastée par le passage du cyclone Katrina le 29 août.

