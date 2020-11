PARIS, 14 sept 2005 (AFP) - Le groupe français Bouygues a dégagé au premier semestre 2005 un bénéfice net en hausse de 39% à 384 millions d'euros et s'intéresse au rachat de Cegelec (ingénierie électrique) qui aurait été mise en vente, a-t-il indiqué mercredi.

Le groupe a également révisé en hausse sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année à 23,6 milliards d'euros, contre 23,1 milliards d'euros initialement, a-t-il précisé dans un communiqué. Le PDG du groupe, Martin Bouygues, a affirmé lors d'une conférence de presse, "regarder sérieusement" le dossier Cegelec, ancienne filiale d'Alstom spécialisée dans l'ingénierie électrique qui aurait été mise en vente. Vinci et Suez ont récemment manifesté le même intérêt. Interrogé sur un article de presse disant le groupe intéressé par le géant nucléaire Areva, M. Bouygues a indiqué qu'à sa connaissance "il n'y a pas de projet immédiat d'ouverture du capital à ce jour". "Nous verrons", a-t-il ajouté.

Le groupe a par ailleurs annoncé qu'il lançait une augmentation de capital réservée aux salariés, qui doit porter sur un montant maximum de 250 millions d'euros. Cette augmentation de capital, autorisée dans son principe par la dernière assemblée générale du groupe, comporte une période de blocage de cinq ans et n'aura pas d'incidence sur la trésorerie du groupe, a précisé Bouygues.

Cette opération entraîne la comptabilisation d'une charge de 30 millions d'euros sur le premier semestre, "spécifique aux normes IFRS" et sans incidence sur la trésorerie du groupe, selon Bouygues. Le bénéfice opérationnel du groupe s'est inscrit en hausse de 23% à 853 millions d'euros, contre 696 millions d'euros pour la même période un an plus tôt.

La filiale de téléphonie mobile du groupe, Bouygues Telecom, a enregistré une hausse de 39% de son résultat net à 219 millions d'euros, a indiqué Bouygues. Le chiffre d'affaires de Bouygues Telecom a progressé de 6% à 2,2 milliards d'euros. Les investissements nets de Bouygues Telecom ont "progressé fortement" à 322 millions d'euros, en raison de l'achèvement de la mise en place de la couverture nationale de la technologie Edge. Les services haut débit seront proposés avec le service i-mode d'ici la fin de l'année, a précisé Bouygues.

La contribution de cette filiale au résultat net de Bouygues s'élève à 182 millions d'euros, contre 130 millions d'euros un an plus tôt. Bouygues Construction a vu ses prises de commandes augmenter de 18% par rapport au premier semestre 2004. La contribution de Bouygues Construction au résultat net du groupe est en hausse de 50% à 96 millions d'euros, contre 64 millions d'euros un an plus tôt. Bouygues Immobilier bénéficie de la bonne santé du marché du logement avec une contribution au résultat net en hausse de 35% à 42 millions d'euros, contre 31 millions d'euros un an plus tôt. Colas (routes) contribue pour 44 millions d'euros au résultat net du groupe.

Le groupe audiovisuel TF1 a dégagé un résultat net en hausse 6%, et des recettes publicitaires en baisse de 1%. Sa contribution au bénéfice net de Bouygues s'élève à 76 millions d'euros, contre 69 millions d'euros au premier semestre 2004.