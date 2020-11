PARIS, 22 juin 2005 (AFP) - Le groupe Bouygues a dégagé au premier trimestre 2005 un bénéfice net en hausse de 41% à 96 millions d'euros et a annoncé qu'il allait monter dans le capital de Bouygues Telecom en rachetant la part détenue par BNP dans sa filiale de téléphonie, selon un communiqué.

Bouygues a conclu une promesse d'achat de la part de 6,5% détenue par BNP Paribas dans Bouygues Telecom à un prix fixé entre 477 M EUR et 495 M EUR. Cette promesse peut être exercée du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2007, a précisé le groupe mercredi.

Bouygues détient 83% de sa filiale de téléphonie, le solde étant détenu par BNP (6,5%) et par JCDecaux (10,5%). "Le groupe BNP a souhaité bénéficier d'une liquidité sur sa participation de 6,5% dans le capital de Bouygues Telecom", a expliqué le groupe. En contrepartie, "BNP a consenti une promesse de vente exerçable du 1er septembre au 30 septembre 2007 au prix de 497 millions d'euros", a encore précisé le groupe.

"Si le montant des dividendes versés par Bouygues Telecom au groupe BNP Paribas dépasse un montant cumulé de 4,6 millions d'euros, les prix indiqués ci-dessus seront diminués du montant de ces dividendes", selon le communiqué.

Cette opération "s'inscrit dans la stratégie de réalisation de nos participations de long terme, comme nous l'avons fait récemment pour Eiffage", a déclaré à l'AFP une porte-parole de la banque. Elle a cédé ses 19% dans le groupe de construction en mars dernier pour 515 M EUR. BNP Paribas est présent dans le capital de Bouygues Telecom depuis 1994 et a progressivement augmenté sa participation jusqu'en 2002. Selon le rapport annuel 2004, la valeur nette comptable de ses 6,41% s'établit à 171 M EUR.

En octobre 2003, le groupe Bouygues avait porté sa part dans Bouygues Telecom à 83%, après avoir levé une option d'achat sur les 10,1% détenus par le groupe énergétique allemand E.ON, pour un montant de 610 millions d'euros.

Bouygues a également relevé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel pour la porter à 23,1 mds EUR contre 22,7 mds EUR auparavant. Alors que le gouvernement Villepin a relancé dans son principe la privatisation des autoroutes, Bouygues a également indiqué qu'il "s'intéresse à ce dossier" et qu'il prendra sa décision "en fonction des conditions déterminées par le gouvernement".

Pour le premier trimestre de l'année, le groupe a dégagé un bénéfice opérationnel en hausse de 15% à 255 millions d'euros, contre 222 millions d'euros un an plus tôt.

Bouygues Telecom a dégagé un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 334 millions d'euros, un bénéfice opérationnel de 168 millions d'euros en hausse de 30% et un bénéfice net de 102 millions d'euros en hausse de 52% par rapport à la même période l'année dernière. Sa contribution au résultat net du groupe sur le premier trimestre est de 85 millions d'euros.

Bouygues Construction contribue pour 47 millions d'euros ce trimestre au résultat du groupe, contre 46 M EUR un an plus tôt. Bouygues Immobilier contribue pour 19 millions d'euros contre 16 M EUR un an plus tôt. La filiale routes Colas contribue négativement pour 67 M EUR, contre une contribution négative de 54 M EUR un an plus tôt. Colas "maintient ses objectifs" annuels, "malgré un premier trimestre marqué par des intempéries plus importantes qu'au premier trimestre 2004", a indiqué Bouygues.

La chaîne TF1 contribue à hauteur de 25 millions d'euros, soit 4 millions d'euros de moins qu'à la même période l'année dernière. "La baisse de son résultat net est due à une augmentation ponctuelle du coût de la grille", a expliqué le groupe.